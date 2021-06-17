ФАС отказала Смольному продлить договор с Апраксиным двором

В Петербурге заканчивается договор, заключенный между Смольным и компанией “Апраксин двор”. При этом Федеральная антимонопольная служба отказалась вне конкурса продлить соглашение. Об этом сообщают “Невские новости”.

Так, в 2016 году Петербург заключил договор с “Апраксиным двором”, подразумевающий государственную преференцию на доверительное управление имуществом городской казны на рынке, Однако 21 июня срок соглашения истекает. В связи с этим Комитет имущественных отношений направил запрос о заключении нового договора в УФАС по Петербургу.

«Заявителю отказано в согласовании преференции в связи с несоответствием заявленным целям», — заключили в Управлении общественных связей Федеральной антимонопольной службы.

Вероятно, причиной отказа стала указанная цель эксплуатации помещений - сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия. На территории рынка обычно сдают помещения в аренду, а не занимаются реставрацией.

На данный момент неизвестно, будут ли оспаривать решение в суде.