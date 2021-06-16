Комтранс проверил пассажиров на наличие масок в транспорте

В Санкт-Петербурге сотрудники комитета по транспорту устроили рейд в отношении пассажиров, проверяя наличие у них масок. Об этом сообщил «МК в Питере».

С недавнего времени в общественном транспорте Северной столицы начали усиленный контроль за соблюдением антиковидных мер пассажирами. Проверки будут проводиться во всех видах транспорта. Так, сегодня сотрудники ведомства совершили рейд на станциях метрополитена, а также проверили автобусы, трамваи и троллейбусы.

Проверяющие напомнили гражданам о необходимости носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте. Нарушающим данные правила грозил штраф в размере 4 тысяч рублей.