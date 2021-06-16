Полицейские нашли сбежавшую из дома 13-летнюю школьницу

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов нашли 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома в Невском районе Северной столицы.

Инцидент произошел во вторник,15 июня. В этот день мать заявила о пропаже дочки Полины в полицию, вечером этого же дня. Она сообщила, что девочка ушла из дома, который находится на улице Коллонтай. В связи с этим, сотрудники полиции начали сразу же искать девочку.

В итоге школьницу нашли у бабушки в среду, 16 июня. Противоправных действий в отношении ее не совершалось.

Объявление о пропаже было разослано по нескольким новостным сайтам, что те помогли в поисках школьницы.