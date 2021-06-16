Пассажиропоток в Петербурге вернулся в докоронавирусные времена

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что ежедневно в общественном транспорте Северной столицы ездит до 4 миллионов пассажиров. Стоит отметить, что эти показатели похожи на те, которые были в 2019 году.

Также стоит отметить, что первый дни июня пассажиропоток достиг 3,73 миллионов пассажиров в сутки. Для сравнения, за этот же период в 2020 году этот показатель составлял 1,85 млн пассажиров в будний день.

В Комтрансе заявили, что рост пассажиропотока на общественном транспорте города на Неве, по сравнению с прошлым годом, за такой же период увеличился на 202%.