"Росгеология" выставила на продажу здание в Петербурге

Здание научно-исследовательского института «Росгеологии», расположенное по адресу Одоевского, 24, выставили на торги за полмиллиарда рублей.

Начальная цена лота – 490 миллионов рублей.

Площадь здания составляет 9,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время здание принадлежит АО «Северо-Западное производственно-геологическое объединение». Об итогах аукциона сообщать в конце июня.