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Единый миграционный центр в Петербурге работает в усиленном режиме

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© Фото: pixabay.com

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Причиной стали огромные очереди.

О переводе единого миграционного центра в усиленный режим стало известно 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМЦ.

Как отмечают в пресс-службе, решение было принято в связи с наплывом посетителей. У здания центра образовались гигантские очереди. Для того, чтобы принять всех обратившихся мигрантов без переносов на другое число, был увеличен штат сотрудников.

С целью разгрузки Единого миграционного центра, В Смольном советуют обращаться по следующим адресам: Якорная, 7, улица Коли Томчака, 28 и Межевой канал, 1. В пресс-службе ЕМЦ отметили, что на данных площадках нельзя получить полный комплекс услуг по приему документов по постановке на миграционный учет.

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