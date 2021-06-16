Единый миграционный центр в Петербурге работает в усиленном режиме

О переводе единого миграционного центра в усиленный режим стало известно 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМЦ.

Как отмечают в пресс-службе, решение было принято в связи с наплывом посетителей. У здания центра образовались гигантские очереди. Для того, чтобы принять всех обратившихся мигрантов без переносов на другое число, был увеличен штат сотрудников.

С целью разгрузки Единого миграционного центра, В Смольном советуют обращаться по следующим адресам: Якорная, 7, улица Коли Томчака, 28 и Межевой канал, 1. В пресс-службе ЕМЦ отметили, что на данных площадках нельзя получить полный комплекс услуг по приему документов по постановке на миграционный учет.