В Петербурге провели репетицию праздника выпускников "Алые паруса"

В 23:30 парусник "Россия" кружил в воде в компании катеров у Литейного моста, чем вызвал очень сильный эмоциональный отклик у водителей. Они выбежали из своих машин ради красивых фотографий и видео.

Около 23:40 парусник "Россия" резко развернулся и на крейсерской скорости устремился к Троицкому мосту. Толпа заворожённых попыталась успеть следом бегом, однако быстро сдалась. После парусник направился к Петропавловской крепости, а затем взял обратный курс к мосту. Люди снова пытались бежать, чтобы сделать красивые кадры во время прохода "России" через разведённый мост.