В Петербурге 140 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году

В прошлом году в Санкт-Петербурге свои жилищные условия смогли улучшить 140 тысяч семей. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился на совещании с членами городского правительства. Об этом проинформировала пресс-служба Смольного.

Глава города подчеркнул, что показатель 2020 года поднялся на 10 000 по сравнению с 2019 годом, когда жилищные условия улучшили около 130 тысяч семей Петербурга.

Серди них – горожане, которые самостоятельно купили квартиры или получили их по договорам социального найма, за счёт аренды или найма на коммерческой основе. Также было учитено индивидуальное строительство и капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Александр Беглов таке рассказал, что на этот рост оказали влияние льготная ипотека и высокие темпы ввода нового жилья: за год в Санкт-Петербурге было возведено порядка 3,4 миллиона квадратных метров жилых помещений.

"Несмотря на сложности, связанные с пандемией, наши строители продолжали работать. Стройки в городе не останавливались", - отметил Александр Беглов.