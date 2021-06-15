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В Петербурге 140 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году

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© Фото: pixabay.com

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В этом году запланировано проведение капитального ремонта в 1502 домах

В прошлом году в Санкт-Петербурге свои жилищные условия смогли улучшить 140 тысяч семей. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился на совещании с членами городского правительства. Об этом проинформировала пресс-служба Смольного.

Глава города подчеркнул, что показатель 2020 года поднялся на 10 000 по сравнению с 2019 годом, когда жилищные условия улучшили около 130 тысяч семей Петербурга.

Серди них  – горожане, которые самостоятельно купили квартиры или получили их по договорам социального найма, за счёт аренды или найма на коммерческой основе. Также было учитено индивидуальное строительство и капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Александр Беглов таке рассказал, что на этот рост оказали влияние льготная ипотека и высокие темпы ввода нового жилья: за год в Санкт-Петербурге было возведено порядка 3,4 миллиона квадратных метров жилых помещений.

"Несмотря на сложности, связанные с пандемией, наши строители продолжали работать. Стройки в городе не останавливались", - отметил Александр Беглов.

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