В Петербурге две недели будет перекрыт участок проспекта Энгельса

В Санкт-Петербурге на севере города между станциями метро "Озерки" и "Проспект Просвещения" на две недели закрывают трамвайное движение. Из-за ремонтных работ на путях. Планируется замена трассы трёх маршрутов.
Как проинформировали в пресс-службе 15 июня СПб ГУП "Горэлектротранс", с 1:30 18 июня до 4:50 первого июля будет закрыто трамвайное движение по проспекту Энгельса на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Ранее было запланировано начало работ 16 июня и закончить 29-го. Из-за работ изменят трассы трамвайных маршрутов № 21, 55 и 58.
Трамваи будут следовать по следующим маршрутам:
- №21 - от конечной станции "Приморский проспект" по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по Выборгскому шоссе, Суздальскому проспекту до конечной станции "Улица Жени Егоровой";
- №55 - от конечной станции "Улица Шаврова" по действующей трассе до проспекта Энгельса, далее по проспекту Энгельса, Выборгскому шоссе до конечной станции "Станция метро "Озерки" (обратно по проспекту Луначарского);
- №58 - от конечной станции "Придорожная аллея" по проспектам Энгельса, Просвещения и Культуры до конечной станции "Проспект Культуры".