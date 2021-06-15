В Петербурге две недели будет перекрыт участок проспекта Энгельса

В Санкт-Петербурге на севере города между станциями метро "Озерки" и "Проспект Просвещения" на две недели закрывают трамвайное движение. Из-за ремонтных работ на путях. Планируется замена трассы трёх маршрутов.

Как проинформировали в пресс-службе 15 июня СПб ГУП "Горэлектротранс", с 1:30 18 июня до 4:50 первого июля будет закрыто трамвайное движение по проспекту Энгельса на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Ранее было запланировано начало работ 16 июня и закончить 29-го. Из-за работ изменят трассы трамвайных маршрутов № 21, 55 и 58.

Трамваи будут следовать по следующим маршрутам: