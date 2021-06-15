КСП проверит деятельность Госстройнадзора

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (КСП) приступает к проверке деятельности Петербургского Госстройнадзора.

В пресс-службе КСП сообщили, что проверяющие лица будут оценивать эффективность и законность использования бюджетных средств. Сообщается, что ежегодный бюджет ведомства составляет примерно 190 млн рублей.

Также стоит отметить, что аудиторы придут в другие учреждения такие, как Центр государственной экспертизы, а также Центр экспертно-технического сопровождения. Будут проверяться те же критерии. Все проверки будут проходить под руководством аудитора КСП Юрия Шутова.