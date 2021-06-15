Прокуратура потребовала от суда избрания более жесткого наказания для Оганесяна

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что городская прокуратура требует ужесточить приговор для бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна и его заместителя Александра Янчика. Они обвиняются в получении крупной взятки при строительстве стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове.

"Куйбышевский районный суд зарегистрировал апелляционные представление и жалобы, а также отзывы на представление на приговор в отношении Марата Оганесяна и других лиц", — говорится в сообщении.

Прокуратура считает, что избранная мера пресечения подсудимых слишком мягкая. Однако защитник Николая Хрипунова требует отменить приговор, а также оправдать осужденного.