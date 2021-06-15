За последние 2 месяца составлено более 640 протоколов за нарушение антиковидных мер

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что за апрель и май в отношении петербуржцев было составлено 648 протоколов за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Также отметим, что за апрель в суды Северной столицы поступило 476 протоколов, в которых фиксировались нарушения санитарных правил петербуржцами. С такими же нарушениями в мае в суды Петербурга поступило 172 дела.