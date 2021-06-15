Минпросвещения переводит свои вузы на дистанционное обучение

Андрей Милехин, директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения, в понедельник, 14 июня, сообщил, что все высшие учебные заведения, подведомственные Минпросвету России, должны будут перейти на дистанционный формат обучения. Данное письмо было отправлено руководителям образовательных организаций.

Из письма следует, что вузы перейдут на удаленный формат с 14 числа, и продлится он до 20 июня. Все зачеты и экзамены также должны будут проходить на «дистанционке».

В РГПУ им. А.И.Герцена подтвердили информацию и сообщили, что учреждение перейдет на дистанционный формат. Однако в вузе не исключают тот факт, что ограничения продлятся только до 20 июня.