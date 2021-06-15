Роспотребнадзор закрыл в Петербурге 9 точек из-за нарушений коронавирусных требований

На данный момент в Санкт-Петербурге до сих пор проводятся проверки по выявлению нарушений требований по коронавирусной инфекции.

В воскресенье, 13 июня, Роспотребнадзор совместно с сотрудниками комитета по контролю за имуществом Северной столицы (ККИ), а также полицейскими закрыли 6 ТРЦ и 3 кальянных. Сотрудники выявили множество коронавирусных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

«Проверяющие смотрели за соблюдением сотрудниками масочного режима, соблюдения стандартов санитарной безопасности, а также дезинфицирующих средств и наличия QR-кодов», — сообщили в ведомстве.

Среди закрытых точек оказались ТК «Балкания Нова», ТК «Питерленд», ТРК «Гранд Каньон», ТК «Солнечный», ТРК «ЛЕТО», ТЦ «Фиолент».