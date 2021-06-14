11-летняя девочка самостоятельно добралась из Новгорода в Петербург

В Петербурге нашли школьницу, приехавшую на автовокзал города из Великого Новгорода. 11-летняя девочка приехала одна. Обнаружив ребенка, сотрудники автовокзала вызвали полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

По предварительной информации, школьница вышла из дома в Великом Новгороде и уехала в Петербург. Инцидент произошел 13 июня, в воскресенье. Затем удалось связаться мамой девочки и она забрала ребенка.

На данный момент правоохранительные органы проверяют все обстоятельства случившегося. Известно, что школьница не пострадала.