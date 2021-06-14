Из-за синего чемодана оцепили Караванную улицу

В Петербурге нашли бесхозный чемодан в центре города. Испуганные петербуржцы вызвали сотрудников ОМОНа. Инцидент случился сегодня днем, 14 июня, на Караванной улице. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, часть улицы Караванная была оцеплена из-за синего чемодана. Предмет нашли около дома №9. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии не нашли опасных предметов внутри чемодана. В ближайшее время сотрудники ОМОНа и Росгвардии снимут оцепление с улицы.

Напомним, рядом с улицей Караванной находятся комитеты по транспорту и по благоустройству города.