Петербуржцев приглашают работать в обслуживании электросамокатов

В Петербурге появилось множество вакансий по обслуживанию электросамокатов. Среднюю зарплату за обслуживание сервиса предлагают в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба “HeadHunter” по Северо-Западу.

Часть работодателей в этой сфере требует наличие опыты от 1 до 3 лет. Однако 45% вакансий доступны кандидатам без опыта. При этом услуги специалиста по обслуживанию кикшеринговых сервисов оценивают в зарплату от 30 до 50 тысяч.

Напомним, правительство Петербурга создало новые ограничения для использования электросамокатов. Например, в центре нельзя превышать скорость выше отметки в 10 км/ч.