Троицкой мост разведут раньше обычного в ночь на 15 июня

В Петербурге продолжается подготовка к празднику выпускников. В ночь с 14 на 15 июня пройдет очередная репетиция “Алых Парусов”. В связи с этим изменится график развода мостов. Об этом сообщает пресс-служба “Мостотреста”.

Так, в ночь с понедельника на вторник Троицкий мост разведут раньше обычного. Мост будет недоступен для проезда с 23:00 до 04:50. Изменения коснутся только одного моста.

Напомним, праздник для всех выпускников состоится в Северной столице 25 июня.