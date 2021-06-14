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Полиция пришла с проверкой законности выставки “20.2”

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© Фото: pixabay.com

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О подозрительной выставке сообщил активист Тимур Булатов.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов пришли на аукцион в поддержку политзаключенных. Выставка находилась в пространстве “Ребра Евы”. Об этом сообщили в “Медиазоне”.

По предварительной информации, правоохранители пытались попасть внутрь помещения, предварительно выключив свет. Целью прибытия полиции стала проверка законности выставки-аукциона в поддержку политических заключенных.

На место уже прибыла Леда Гарина, глава пространства, где проходит выставка. Однако разъяснений, как она утверждает, не было получено. Более того, организаторы аукциона сообщают, что инициатором помех стал активист Тимур Булатов.

 

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