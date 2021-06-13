Петербуржцам разрешили отдыхать на газонах в центре города

В Петербурге разрешили горожанам ходить по газонам в центре города. Официальное разрешение петербуржцы и гости города на отдых на газонах получили на официальной странице Николая Бондаренко, вице-губернатора Петербурга.

Так, ответственные организаторы должны открыть парковые газоны в центре Петербурга. Кроме того, Бондаренко напомнил, что Северная столица лидирует в рейтинге городов России по уровню инфраструктуры.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о сделанных за минувшие сутки 28 тысячах тестирований на наличие инфекции коронавируса среди горожан.