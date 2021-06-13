В мечети Петербурга попрощались с главой областной администрации Выборгского района

В Петербурге почтили память Ильдара Гилязова, главы администрации Выборгского района Ленинградской области, который скончался 12 июня, в субботу. Причиной скоропостижной смерти стал вирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада России.

Так, в воскресенье утром, 13 июня, в Соборной мечети прошел джаназа-намаз по Ильдару Гилязову. Среди присутствовавших на церемонии были губернатор области Александр Дрозденко, а также Сергей Бабенин, глава регионального Законодательного собрания.

"К стенам Санкт-Петербургской Соборной мечети пришла многочисленная мусульманская община города и области, родственники и близкие друзья", — отметили в ведомстве.

Напомним, Гилязов не дожил 2 дня до 57-летия. Накануне он тяжело заболел коронавирусом.