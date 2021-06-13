Судно “Академик Фёдоров” вернулось из Антарктиды

В Петербург прибыло научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров». Корабль прибыл из Антарктиды в пять утра с 89 сотрудниками на борту. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«В пять утра судно «Академик Фёдоров» прошло по Кронштадтскому корабельному фарватеру и направилось в порт», — отметили в ведомстве.

Известно, что на борту собрались сезонники 66-й РАЭ со станций «Новолазаревская» и «Прогресс», а также зимовщики 65-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) со станций «Восток», «Прогресс» и «Мирный». Также среди зимовщиков сотрудники станций «Новолазаревская» и «Беллинсгаузен»

Среди всех 89 прибывших 65 человек экипажа и транспортный отряд. Известно, что путь судна занял 1,5 месяца. Из экспедиции с Антарктиды полярники привезли научный материал для последующей камеральной обработки.