Юбилейный фестиваль Stereoleto пройдет с 13 на 14 июня

В Петербурге сегодня пройдет музыкальный фестиваль Stereoleto.Мероприятие состоится в ночь на 14 июня и станет юбилейным, 20-м фестивалем. В честь юбилея организаторы подготовили четыре сцены в “Севкабель Порту”. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Так, на сцене сегодня, в воскресенье, выступят «Би-2», Леван Горозия, RSAC, Иван Дорн, Tesla Boy и другие. Всего на фестивале споют песни более 40 исполнителей. Петербуржцы насладятся любимыми треками на территории общественного пространства “Севкабель Порт”, где для выступающих подготовили целых четыре сцены.

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