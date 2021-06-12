Скейт-парк в парке 300-летия Петербурга обновят к лету 2020 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время объезда Приморского района сообщил о том, что скейт-площадка в парке 300-летия Петербурга не будет демонтирована.

По поручению главы Северной столицы к лету 2020 года скейт-парк обновят: будет построена новая площадка с модернизированными конструкциями.

Губернатор отметил, что сам любит ролики. По его словам, необходимо предоставить возможность детям и взрослым заниматься любимым спортом летом в парке.

Скейт-парк в парке 300-летия стал одной из первых площадок для скейтбордистов в Петербурге. В связи с аварийным состоянием площадку закрыли, однако молодые скейтбордисты продолжают там заниматься.