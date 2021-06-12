Губернатор Петербурга вручил паспорта молодым горожанам

В парке 300-летия проходит празднования Дня России. С праздником петербуржцев поздравляют глава города Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Беглов пообщался с молодыми петербуржцами. В парке развернули выставку, подготовленную участниками поискового движения. В палатке-музее можно изучить предметы, которые нашли на полях сражений ВОВ. Кроме того, в честь праздника состоялась выставка современных образцов военной техники и средств связи.

Беглов вручил 18-ти молодым горожанам паспорта граждан России и поздравил их с получением документа.