Александр Беглов поздравляет петербуржцев с Днем России

"Главный государственный праздник стал символом побед нашей страны, нашего общего стремления жить и трудиться в свободной, сильной России, вместе преодолевать трудности и отстаивать национальные интересы", - говорится в поздравлении.

Александр Беглов подчеркнул, что последний год стал для петербуржцев и в целом для страны сложным из-за пандемии коронавирусной инфекции: значительные ресурсы пришлось направлять на борьбу с инфекцией. Но это не помешало работе над долгосрочными планами развития Санкт-Петербурга, благодаря чему город стал одним из лидеров в реализации социальных программ и принятии мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии.

Сегодня Санкт-Петербург является лицом современной России и существенно вкладывает в укрепление промышленного, научного и образовательного потенциала страны.

"Россия успешно провела первое с начала пандемии масштабное событие — Петербургский международный экономический форум. В эти дни гостеприимная северная столица принимает чемпионат Европы по футболу", - Подчеркнул губернатор.