В Петербурге ликвидировали с тротуаров улицы Рубинштейна 8 незаконных летних кафе

В Санкт-Петербург комитет по контролю за имуществом города провёл рейд на улице Рубинштейна. Поводом для проведения проверки послужили многочисленные обращения горожан, проинформировали вчера, в пятницу 11 июня в пресс-службе Смольного.

В ходе проведения рейда было выявлено восемь заведений общественного питания, которые незаконно разместили летние кафе. За самовольное размещение правонарушители будут обложены штрафом. Уличная мебель была изъята и отправлена на склад временного хранения.

"Начался "горячий" сезон, стартует чемпионат Европы по футболу. К нам едут туристы, болельщики из разных стран. Петербуржцам и гостям должно быть комфортно на улицах города. Летние кафе, безусловно, востребованы, но они не должны мешать прохожим. Обустраивать и оформлять их нужно по правилам", - говорится в сообщении слова губернатора Александра Беглова.