В Петербурге и Ленобласти из-за жары чаще выбираются проезжую часть

Высокая температура в Санкт-Петербурге и Ленинградской области заставляет лосей выходить на проезжую часть. В лесу появилось больше насекомых, и, спасаясь от них, дикие животные выходят на открытые территории, рассказали сегодня в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Водителям напоминают, что нужно соблюдать режим скорости движения и быть осторожнее, особенно там, где стоят предупредительные знаки о возможном появлении на проезжей части диких животных, а также утром и вечером на неосвещенных участках проезжей части. Если же вами было замечено около дороги или на обочине дикое животное, лучше затормозить и пропустить зверя.