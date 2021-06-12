В Петербурге с 14 июня ограничивают движение в центре города из-за "Алых парусов"

В Петербурге уже с 14 июня в центре ггорода будут введены ограничения для транспорта.

О предстоящих ограничениях для автомобилистов сообщили в городском комитете по транспорту. Первые ограничения будут в районе Троицкого моста и набережной Лебяжьей канавки: они полностью закроются для движения транспорта 14 июня с 23:00 до 4:50. Такая же ситуация возникнет в ночь с 17 на 18 июня. Далее ограничения на движение будут действовать:

— с 00:30 до 08:30 22 июня, с 21:30 22 июня до 08:00 23 июня;

— с 21:30 23 июня до 08:00 24 июня, с 20:00 24 июня до 08:00 25 июня;

— с 12:00 25 июня до 18:00 26 июня;

За три дня до проведения праздника "Алых парусов", 22 июня (вторник), проезд по Троицкому мосту ( по направлению от Дворцовой набережной к Каменностровскому проспекту) будет закрыт в 00:30 и вновь откроется для машин только 26 июня (суббота), после 23:00.

Вечером 25 июня (пятница) с четырёх часов дня движение транспорта полностью будет прекрыто на главных центральных улицах Санкт-Петербурга. В частности, сообщается об участке Невского проспекта (от Садовой улицы до Дворцового проезда), Дворцовом мосте, Биржевой площади, части Гороховой улицы (от Большой Морской до Адмиралтейского проспекта), и участке Малой Морской (от Невского до Вознесенского проспекта).