Петербуржцы могли частично наблюдать кольцеобразное затмение Солнца 10 июня

Вчера, в четверг, десятого июня, впервые за 50 лет жители всей нашей планеты стали свидетелями редкого кольцеобразного затмения Солнца. Частично наблюдать его можно было и в Санкт-Петербурге.

К этому событию были подготовлены в Петербургском планетарии. Там жители и гости Петербурга имели возможность увидеть необычное астрономическое явление при помощи различных телескопов в Обсерватории, так как невооруженным глазом затмение увидеть не так уж легко.

Как сообщили в планетарии, кольцеобразное затмение солнца в Санкт-Петербурге десятого июня 2021 года началось в 13:01 и закончилось в 15:21. Как и при любом затмении, заключается оно в том, что одно небесное тело заслоняет свет от другого. При кольцеобразном затмении диск Луны накрыл Солнце. Однако Луна накрыла Солнце не полностью, а так, что от светила осталос заметным огненное кольцо.