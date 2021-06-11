Три заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области стали генералами

В руководстве регионального ГУ МВД теперь на трёх генералов больше.

Как стало известно, сегодня, в пятницу, 11 июня, сразу три заместителя руководителя управления заменили три звезды на погонах на одну большую.

Указом президента РФ Владимира Путина звание генерала-майора присвоено замначальнику ГУ МВД, отвечающему за кадры, Олегу Дорофееву. Также звания были присвоены замначальнику полиции Владимиру Борисенко и начальнику главного следственного управления главка Евгению Негрозову, они теперь тоже генерал-майоры.

Дополнительную большую звезду на погонах от президента РФ получил руководитель Университета МВД в Санкт-Петербурге Александр Травников. Ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.