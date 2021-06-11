В Санкт-Петербурге водители стоят в аномальных пробках

Загруженность дорог Санкт-Петербурга к 12:30 составила пять баллов по шкале пробок от "Яндекса".
Это является слишком большим показателем для середины рабочего дня. Обычно в это время в Петербурге фиксируется от трёх до четырёх баллов.
С 12:00 сервис "Яндекса" зафиксировал следующее:
- 12:21 — внутреннее кольцо КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной, 11 км (самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю),
- 11:48 — внешнее кольцо КАД от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе, 8,1 км и 43 минуты, это на 36 минут больше обычного.
- 11:03 — внутреннее кольцо КАД от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе, 6,2 км и 44 минуты, это на 34 минуты больше обычного (там случилось ДТП)