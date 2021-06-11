В метро, вокзалах и аэропорту Петербурга были поиски взрывных устройств

В Санкт-Петербурге на станциях метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах, а также в аэропорту Пулково сотрудники полиции поводила поиски взрывных устройств.

В прошлый четверг в дежурную часть постуло сообщение на почту ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу с информацией о том, что заминированы городские транспортные объекты.

Полиция провела тотальную проверку станций городского метрополитена, территорию железнодорожных вокзалов, а также аэропорта Пулково, автовокзала и морского вокзала.

К счастью, сотрудникам правоохранительных органов не удалось обнаружить взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как сообщается, во время проверки принимали участие 381 сотрудник полиции.