Золотой пляж в Зеленогорске обустроят к следующему лету

В 2021 году Государственной административно-технической инспекцией было выдано 130 ордеров на благоустройство внутриквартальных территорий по региональной программе «Формирование комфортной городской среды». Данная и информация была предоставлена пресс-службой ГАТИ,

В период с 25 июня 2021 года по 30 мая 2022 года будут проводиться работы по благоустройству Золотого пляжа и прилегающей территории. На участке установят фонари, скамейки, навесы. Кроме того, на пляже появятся детская и спортивная площадка и будет вымощена пешеходная зона.