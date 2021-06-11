Гражданам Петербурга разрешили отдыхать на всех газонах в центре города

Петербуржцы и туристы получат доступ ко всем парковым газонам в центре Петербурга. Соответствующее распоряжение было дано всем садово-парковым предприятиям вице-губернатором Николаем Бондаренко.

Бондаренко отметил, что петербуржцам должна быть предоставлена возможность насладиться солнечной погодой, которая бывает в городе так редко.

Ранее отмечалось, что Петербург занимает второе место по удаленности парков и скверов. Горожане в среднем проходят 659 метров чтобы попасть в центр крупного парка или сквера.

Расстояние отчитывалось от жилых домов, при подсчете учитывались скверы и парки, чья площадь составляет минимум 10 000 квадратных метров.