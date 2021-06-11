Торговым объектам частично разрешили работать у стадиона во время Евро-2020

Стационарные и нестационарные торговые объекты могут работать у стадиона «Газпром арена» в период проведения Евро-2020, соблюдая определенные условия. Об этом сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов на своем сайте.

Бизнесмены обратились в Абросимову с просьбой решить проблему ограничения или запрета их деятельности во время Евро-2020. Омбудсмен обсудил проблему с представителями городской власти.

На сайте комитета по промышленной политике появился спискок торговых объектов и оборудования, которые могут быть расположены в радиусе 2 км вокруг стадиона. Брендирование у объектов запрещено.