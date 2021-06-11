Сервисы аренды самокатов вернулись к работе в Петербурге

Электросамокаты вернулись на улицы Петербурга. Ранее деятельной сервисов аренды приостановили в связи с многочисленными инцидентами с участием граждан на самокатах.

Согласно новому соглашению, заключенному с властями, скорость передвижение на самокатах не должна превышать 20 км/ч, а на тротуарах – 10 км/ч. О возобновлении работы сообщила компания Whoosh, при этом работа сервиса будет осуществляться в соответствии с правилами, установленными властями города.

Кроме того, вернулась к работе компания Urent. В пресс-службе отметили, что количество самокатов останется таим же, как и до временного прекращение работы. На улицы также вернутся самокаты компаний Eleven и Molnia.