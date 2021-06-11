В Петербурге штрафуют выпускников за списывание на экзаменах

В отношении школьников, списывающих на экзаменах, могут быть составлены протоколы по пункту 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации». За период с начала экзаменов в Петербурге зарегистрировали два дела, по одному из которых было вынесено решение.

Согласно документам из картотеки мировых судов города, школьница пронесла телефон на ЕГЭ по русскому языку. Выпускница признала свою вину. Суд назначил девушке наказание в виде штрафа, сумма которого составила 3 тысячи рублей. В связи с жульничеством результаты ЕГЭ по русскому языку аннулировали. Пересдать экзамен девушка сможет в сентябре.