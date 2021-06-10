Трех бывших топ-менеджеров завода “Звезда” отправили в СИЗО

В Петербурге задержали и направили в СИЗО топ-менеджеров завода “Звезда”. Троих мужчин обвиняют в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщается в Объединенной пресс-службе судов города.

Соответствующее решение приняли в Невском районному суде Петербурга. Ранее троих мужчин задержали по уголовному делу, обвинив в растрате 142 миллионов рублей. Так, в СИЗО направили бывшего заместителя генерального директора Олега Григорьева, бывшего председателя совета директоров Павла Плавника и экс-директора по снабжению Сергею Орлову.

Напомним, завод “Звезда” основан в 1932 году. В нем разрабатывали дизельные двигатели для судов, а также железнодорожный транспорт.