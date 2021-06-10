СК Петербурга требует арестовать Хованского

В Петербурге продолжается следствие по делу, возбужденному в отношении Юрия Хованского. Блогера задержали по обвинению в оправдании терроризма. Теперь следствие требует арестовать видеоблогера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователь обращается в суд с ходатайством о заключении под стражу", - отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, в отношении Юрия Хованского возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"). Причиной стала песня про теракт в театре на Дубровке.

На данный момент СК РФ также ищет того, кто разместил песню в интернете.