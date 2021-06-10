В центре Петербурга запретили использовать электросамокаты

В Петербурге после долгих обсуждений о новом транспортном средстве, электросамокате, приняли решение ограничить границы использования и скорость проезда. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города.

Так, в центре Северной столицы нельзя передвигаться на электросамокатах. Кроме того, на улицах, где плотный туристический поток, скорость движения электросамоката не должна превышать 10 км/ч. Соответствующие решения владельцы кикшеринговых компаний приняли совместно с властями Петербурга.

Согласно нововведениям, проезд запрещен по Невскому проспекту, по Сенатской и Дворцовой площадям, а также на Малой и Большой Морской улицах и Большой Конюшенной улице. Кроме того, проезд электросамоката теперь невозможен по Английской и Дворцовой набережным.