Дмитрий Павлов организовал экологическую акцию по посадке елей

В Петербурге высадили 50 голубых елей в рамках акции в честь Дня эколога. Экологическая акция состоялась 9 июня, в среду, около монумента “Ополченцы”. Организатором мероприятия выступил муниципальный депутат Дмитрий Павлов. Об этом сообщает "МК в Питере".



К акции присоединились ветераны и молодежь. В рамках экологической акции волонтерам совместно с Павловым удалось благоустроить территорию вокруг памятника, а также высадить 50 елей. Рядом с посаженными деревьями также установили таблички с именами знаменитых людей Ленинграда — Дмитрия Шостаковича, Ольги Берггольц и Тани Савичевой.



«Совместная посадка деревьев, которые будут расти, когда и нас не будет, это некий посыл в будущее. И хорошо, что в этой акции принимают участие и ветераны, и среднее поколение, и молодежь. Смотрите, студентов сколько», — отметил предприниматель и депутат Дмитрий Павлов.



Кроме того, при посадке использовали взрослые ели, что позволило сажать деревья даже в жару. Тем более, что такие ели на солнце становятся насыщенно голубыми. По мнению организатора, акция носила не только экологический характер, но и позволила почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.



Напомним, Дмитрий Павлов часто организует социально-значимые мероприятия. Например, в прошедшие выходные он организовал полуторатысячный забег. На данный момент Павлов является кандидатом в ЗакС в качестве лидера партии “Новые люди”.