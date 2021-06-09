Сервис проката самокатов “Молния” приостановил аренду

В Петербурге временно прекратил свою деятельность сервис по прокату самокатов “Молния”. Об этом сообщили представители сервиса на своей официальной странице в Instagram.

Информация о приостановлении сервиса появилась после обращения одного из пользователей. Не сумев воспользоваться арендой, он спросил “Где все самокаты?”.

«Нам пришлось убрать все самокаты до стабилизации ситуации в городе. К сожалению, не все пользователи безопасно используют сервис», — появился ответ от компании “Молния”.

Кроме того, сервис кикшеринга Whoosh также перестал предоставлять самокаты. Однако компания утверждает, что вскоре вернет самокаты на точки выдачи и зарядные станции.