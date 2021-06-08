ФСБ провели обыск в автосалоне «Элан-Моторс» в Петербурге

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и сотрудники правоохранительных органов провели обыски в автосалоне «Элан-Моторс» в Северной столице. Проверка началась из-за того, что УМВД по Центральному району завело уголовное дело из-за незаконной банковской деятельности.

Сообщается, что автосалон с оборотом в размере 1,2 млрд рублей в год, подозревают в незаконной банковской деятельности. Кроме того, сотрудники ФСБ и полиции проводят обыски по месту проживания генерального директора ООО «Реформа».

Также отметим, что «Элан-Моторс» является официальным дилером таких марок автомобилей, как Chery, Haval, УАЗ, Changan, JAC, Cheryexeed, Isuzu D-max, DFM в Северной столице и Ленинградской области.