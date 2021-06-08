РПЦ хочет забрать историческое здание СИЗО «Кресты»

Историческое здание СИЗО «Кресты», которое находится на Арсенальной набережной, может быть передано Русской православной церкви. Об этом сообщил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На данный момент комплекс находится в ведении УФСИН по региону и области. До конца сентября здание должны будут передать Росимуществу. Сейчас вопрос по «Крестам» до сих пор остается открытым.

Согласно правилам, СИЗО могут забрать только государственные сферы такие, как МВД, МЧС, Минобороны или правительство Северной столицы. Однако не одно из ведомств не проявляет интерес к данному комплексу. В связи с этим, РПЦ остается единственным претендентом на это здание.