Петербург стал лидером по количеству «пьяных» преступлений

Компания «Delta Системы безопасности» провела исследование среди российских городов и составила список регионов, где совершается наибольшее количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, по результатам исследования, Санкт-Петербург возглавил рейтинг по числу «пьяных» преступлений, где в 2020 году количество таких ситуаций выросло на 23%, по сравнению с 2019 годом. Второе место разделили Москва и Челябинск. В столице зафиксировали увеличение преступности на 26%, если сравнивать с 2019-м, а в Челябинске — на 2%.

Замкнули данный список Нижний Новгород и Казань. Регионами, в которых зафиксировали наименьшее количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, оказались Уфа, Смоленск, Калуга, Курган и Тамбов.