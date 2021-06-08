Беглов заявил о восстановлении семи городских фонтанов

В пресс-службе Смольного сообщили, что по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет проводить реализацию программы по реконструкции фонтанов. Таким образом, за этот год планируется восстановить семь городских фонтанов.

«Шаг за шагом мы восстановим фонтанный фонд Северной столицы, приведем в порядок все эти объекты. Сделаем основательно и качественно, чтобы фонтаны радовали петербуржцев и гостей города долгие годы», — заявил глава города.

Так, будет восстановлен объект на Московском проспекте около Российской национальной библиотеки, а также на Каменноостровском проспекте в районе дома №32 и на улице Щербакова, 4/18.

Кроме того, реконструкции будут подвержены архитектурные водные строения на Первомайской улице в Шушарах, на проспекте Большевиков, 3, а также на Английском проспекте, 13 и проспекте Ленина в Колпино в Ленобласти.