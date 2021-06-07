"Метрострой Северной столицы" находится в поисках юристов для участия в банкротстве ОАО "Метрострой"

«Метростроем Северной столицы» был размещен запрос предложений на оказание юридических услуг в процессе банкротства «Метростроя».

Начальная стоимость юридического сопровождения составляет 32 млн рублей. Подрядчиком должна быть осуществлена разработка стратегии участия в процессе банкротства. Подрядчик также должен будет представить интересы МСС в суде и сопровождать процедуру, в процессе которой имущество предприятия банкрота будет передано. Кроме того, требуется осуществлять контроль действия конкурсного управляющего.