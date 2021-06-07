В Петербурге компания ЛСР стала совладельцем санатория "Сестрорецкий курорт"

Девелопер «Группа ЛРС» стал владельцем контрольного пакета акций санатория «Сестрорецкий курорт». Информация о приобретении акций была опубликована на официальном сайте «Группы ЛСР».

Заключив сделку, компания получила 87,1784% акций санатория. Санаторий, совладельцем которого стала «Группа ЛСР» расположен в Курортном районе Северной столицы на улице Максима Горького.

Владелец предприятия – Александр Кадыров. Сумма уставного капитала компании – 33,1 млн рублей. Выручка санатория в 2019 году составила 479,2 млн рублей.