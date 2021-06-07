Станцию метро «Зенит» откроют к 10 июня на время Евро-2020

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга сообщили, что 10 июня откроется станция «Зенит». Ее откроют в тестовом режиме на время проведения Чемпионата Европы по футболу в Северной столице.

Станция будет работать с 10 июня и на протяжении всего времени проведения турнира. Однако пока неизвестно, будет ли она работать после чемпионата.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург, в ночь с 12 на 13 июня метро Петербурга будет работать круглосуточно. Это связано с проведением матча между сборными России и Бельгии на «Газпром Арене». Представители местного метрополитена отметили, что это будет сделано для комфортного передвижения горожан по городу после футбольной встречи.